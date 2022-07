Foot - Mercato - OM

Mercato : Après son départ de l’OM, Mandanda lâche ses vérités

Publié le 13 juillet 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Du haut de ses 37 ans, Steve Mandanda a quitté l'Olympique de Marseille après 613 matches disputés sous la tunique olympiennes. Un sacré changement pour l'international français qui s'est engagé avec le Stade Rennais jusqu'en 2024. Un choix que la légende de l'OM a tenu à justifier.

C'est un sacré coup de tonnerre qui a frappé le marché de transferts. Après 613 matches à l'OM, Steve Mandanda a effectivement quitté le club phocéen afin de s'engager avec le Stade Rennais. Il faut dire que du haut de ses 37 ans, le portier français espère toujours disputer la prochaine Coupe du monde en fin d'année et en restant à l'OM, il savait que ses chances seraient minces. Et pour cause, le club phocéen a levé l'option d'achat de Pau Lopez pour 12M. Et le club phocéen n'a pas investi une telle somme sur une doublure. Comme la saison dernière, Pau Lopez sera régulièrement titulaire, c'est la raison pour laquelle Steve Mandanda a décidé de partir et de rejoindre la Bretagne où il sera titulaire.

«Ça a été un choix mûrement réfléchi»

D'ailleurs, à l'occasion de sa présentation officielle, Steve Mandanda n'a pas manqué de justifier choix. « Ça a été un choix mûrement réfléchi. J’ai eu les premiers contacts à la fin de saison. Ensuite, j’ai vu le coach. J’ai beaucoup réfléchi à ma situation à Marseille. Il y a ici un projet très ambitieux. Je devais être convaincu que j’avais encore cette envie d’être performant, de gagner et d’aider le club. Donc je les ai rappelé pour les accepter de venir. Je suis très content d’être là. Je suis attaché à l’OM, j’ai tout vécu là-bas. Je suis le joueur que je suis grâce à ce club. J’ai donné tout ce que je pouvais. Ce n’était pas une décision simple. Mais après avoir bien réfléchi, j’étais persuadé que c’était le moment et que la suite était au Stade Rennais », assure-t-il en conférence de presse.

Après l'OM, Mandanda veut s'impliquer à Rennes

Très ambitieux malgré ses 37 ans, Steve Mandanda a bien l'intention de rapidement s'impliquer à Rennes où il s'est engagé jusqu'en 2024. « Avec mon vécu, je fais figure d’ancien. Je veux mettre mon expérience au service du groupe, en étant moi-même et en étant performant sur le terrain (...) Le club a a énormément d'ambition, c'est très important (...) Ma famille va venir ici avec moi. Oui, il y avait d'autres clubs prêts à m'accueillir. Mais aujourd'hui, je veux avancer et faire du mieux que possible avec le Stade Rennais », ajoute-t-il.

