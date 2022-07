Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos prêt à priver Tuchel d’un transfert en or à 25M€ ?

Publié le 13 juillet 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel serait bien intéressé par l’idée de recruter Presnel Kimpembe, son ancien défenseur au PSG. Néanmoins, le Paris Saint-Germain serait susceptible de se servir de la cote du champion du monde du côté de la Juventus afin de l’inclure dans un échange de joueurs avec Moise Kean.

Et si Thomas Tuchel parvenait enfin à mettre la main sur un joueur du PSG ? Depuis son licenciement en décembre 2020 et surtout sa nomination au poste d’entraîneur de Chelsea en janvier 2021, le technicien allemand lorgnerait plusieurs joueurs de son ancien club. Alors que Thiago Silva avait rejoint Chelsea en 2020, Tuchel aurait souhaité mettre la main sur Marquinhos ou encore Presnel Kimpembe à l’été 2021, en vain.

Chelsea toujours prêt à lancer une offensive pour Kimpembe

D’ailleurs, L’Équipe a révélé la semaine dernière que Thomas Tuchel n’aurait pas baissé les bras pour le transfert de Presnel Kimpembe qui pourrait mettre les voiles cet été après avoir témoigné des venues de Sergio Ramos en 2021 et potentiellement de Milan Skriniar dans les prochains jours. Chelsea serait toujours à l’affût, et Tuchel demanderait à ses dirigeants de préparer une offensive pour le Français. Mais le conseiller football du PSG qu’est Luis Campos pourrait bien jouer un sale tour à Chelsea avec Kimpembe.

Un échange Kean-Kimpembe bel et bien d’actualité ?