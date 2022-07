Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le mercato de Kimpembe se décide maintenant

Publié le 13 juillet 2022 à 19h30 par Axel Cornic

Considéré comme l’un des piliers de l’équipe, Presnel Kimpemebe pourrait quitter le Paris Saint-Germain. C’est en tout cas ce qu’il a évoqué récemment, alors que son contrat court jusqu’en 2024 et qu’il devrait bientôt voir débarquer Milan Skriniar, grande priorité de Luis Campos. Pourtant, un départ ne semble pas être imminente, puisque les deux pistes qui se présentent actuellement pour le défenseur semblent encore instables.

Avec l’ouverture d’un nouveau projet, les dirigeants du PSG on clairement annoncé vouloir s’appuyer sur la fibre parisienne de ses joueurs, pour construire un groupe fort qui perdurera dans le temps. Pourtant, ils pourraient perdre le plus grand représentant de cette vague, avec Presnel Kimpembe. Alors qu’Adrien Rabiot ou encore Alphonse Areola sont partis, le joueur formé au PSG a décidé de rester et s’est affirmé comme un titulaire indiscutable aux côtés de Marquinhos. Mais cela va-t-il durer ? Au PSG on semble en effet vouloir donner une plus grande place de le vestiaire à Sergio Ramos, alors que Luis Campos serait sur le point de boucler le transfert de Milan Skriniar entre 65 et 70M€.

La Juventus a pensé à Kimpembé...

Mais ou pourrait rebondir Presnel Kimpembe, s’il venait à quitter le PSG ? En Italie, on a surtout parlé de la Juventus. La Gazzetta dello Sport annonce en effet que le Français serait très apprécié par la direction turinoise, qui verrait en ce jeune gaucher le possible successeur de Giorgio Chiellini. Ce n’est pas tout, puisque la Juve pourrait également voir Matthijs de Ligt partir lors de ce mercato estival.

Plutôt Pau Torres ?

La piste italienne a toutefois pris du plomb dans l’aile ces dernières heures. Plusieurs sources de l’autre côté des Alpes assurent que les 25M€ réclamés par le PSG auraient refroidi la Juventus, qui aurait décidé de travailler sur d’autres dossiers. Ainsi, le journaliste Giovanni Albanese parle ce mercredi de Pau Torres, qui aurait désormais les faveurs de Massimiliano Allegri. Le problème c’est que son club de Villarreal réclamerait pas moins de 40M€ pour le lâcher...

