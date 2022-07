Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel va approcher Campos pour un transfert

Publié le 13 juillet 2022 à 18h10 par Thomas Bourseau

Presnel Kimpembe pourrait vivre ses dernières semaines en tant que joueur du PSG, lui qui a fait toutes ses classes au sein du club de la capitale. Son ancien entraîneur Thomas Tuchel l’attendrait à Chelsea après le transfert imminent de Kalidou Koulibaly.

Entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel n’en aurait pas oublié le PSG pour autant. Après son passage de deux ans et demi à la tête de l’effectif du club de la capitale, le technicien allemand a été démis de ses fonctions à Noël 2020 et a su rebondir à Chelsea en remportant la première Ligue des champions des Blues depuis 2012. Cependant, Tuchel a toujours un oeil du côté du PSG et plus particulièrement sur Marquinhos et Presnel Kimpembe, en attestent ses tentatives à l’été 2021.

TRUE✅ After done Deal with Kalidou Koulibaly: @ChelseaFC want Presnel Kimpembe @PSG_inside as second centre back — Christian Falk (@cfbayern) July 13, 2022

Tuchel inciterait Chelsea à passer à l’action pour Kimpembe

Ces derniers jours, L’Équipe et The Athletic ont fait part d’un intérêt de Thomas Tuchel pour Presnel Kimpembe. Le quotidien sportif a même révélé que l’entraîneur de Chelsea demanderait à ses dirigeants de lancer une offensive auprès du PSG pour le transfert de Kimpembe qui ne serait pas certain de poursuivre son aventure au Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Après Koulibaly, Chelsea va passer à l’offensive pour Kimpembe