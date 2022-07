Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le frère de Donnarumma lâche un indice sur son avenir

Publié le 13 juillet 2022 à 18h45 par La rédaction

Antonio Donnarumma, gardien de but et frère de Gianluigi Donnarumma, s’est exprimé au sujet de l’avenir du jeune international italien du Paris Saint-Germain. Il fait dire que sa première saison n’a pas été simple, mais les choses devraient vraisemblablement changer, puisque Christophe Galtier souhaiterait l’installer comme titulaire indiscutable.

Il y aura du changement à tous les postes cet été et cela devrait commencer par celui de gardien de but. Après une saison à respecter une alternance quasiment parfaite, le PSG semble vouloir trancher en faveur d’un gardien titulaire et Christophe Galtier pencherait vraisemblablement pour Gianluigi Donnarumma. Plus jeune que Keylor Navas, l’Italien devra donc s’affirmer et rattraper les erreurs de sa première année, qui lui ont valu un gros flot de critiques.

« Je vous le dis, Gianlugi Donnarumma est heureux à Paris »

Lors d’un long entretien accordé ce mercredi à La Gazzetta dello Sport , Antonio Donnarumma a été largement interrogé sur la situation de son frère au Paris Saint-Germain et notamment sur un possible retour en Serie A... qui semble compliqué pour le moment. « Je vous le dis, Gianlugi Donnarumma est heureux à Paris » a déclaré celui qui défend actuellement les cages de Padova, en Serie C. « Il est très bien là où il est ».

« La gestion qu'il y a eu je l'ai vue, je n'ai pas à la commenter, mais j'ai par principe de nommer un numéro 1 et un numéro 2 »