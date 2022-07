Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les doutes de Scamacca sur son transfert au PSG

Publié le 13 juillet 2022 à 18h30 par Axel Cornic

Gianluca Scamacca semble être la grande priorité de Luis Campos pour renforcer l’attaque du Paris Saint-Germain, mais les choses se sont compliquées ces dernières heures. Les Parisiens n’ont en effet toujours pas trouvé d’accord avec Sassuolo et ont vu West Ham faire irruption dans ce dossier, présentant une offre qui pourrait tout changer.

Dès son arrivée Luis Campos a défini ses pistes prioritaires en activant celle menant à Milan Skriniar, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, puis celle concernant Gianluca Scamacca. Le problème, c’est qu’après un début assez animé, elles semblent toutes les deux bloquées ! C’est notamment avec l’attaquant italien, qui semblait pourtant être la cible la plus facile pour le PSG, qui chercher parallèlement à se débarrasser de Mauro Icardi. Moins côté que le défenseur slovaque, Scamacca n’en est qu’à sa première véritable saison pleine avec Sassuolo, qui a souhaité prolonger son contrat jusqu’en 2026 en avril dernier.

Mercato : PSG, Chelsea... Ça se précise pour le prochain club de Ronaldo https://t.co/sTxtYFWK8y pic.twitter.com/JuNNBg35gi — le10sport (@le10sport) July 13, 2022

Sassuolo inflexible, c’est 50M€ ou rien

Pas étonnant donc de voir le club émilien fixer la barre très haut pour le transfert de son joueur. Les médias italiens assurent que pas moins de 50M€ seraient réclamés, avec le PSG qui serait pour le moment allé jusqu’à 35M€ bonus compris. L’Equipe estime que Luis Campos serait prêt à faire un effort, mais pas plus de 40M€ pour un joueur qui n’a d’ailleurs jamais évolué au plus haut niveau européen pour le moment. Il restera donc un écart de 10M€ entre les deux parties et du côté de Sassuolo on ne semble absolument pas avoir la pression.

West Ham offre plus que le PSG

Surtout qu’un troisième acteur est apparu ces dernières heures ! Sky Sports a en effet annoncé que West Ham aurait présenté une offre à Sassuolo tout récemment pour Gianluca Scamacca et elle serait supérieure à celle du PSG. Elle comporterait une part fixe de 40M€, soit 10M€ de plus que celle proposée par Luis Campos et les Parisiens, mais surtout des bonus entre 5 et 7M€. C’est donc une somme totale de 47M€ que pourrait empocher Sassuolo, ce qui se rapproche assez de ses demandes.

Titulaire à West Ham ou remplaçant des stars du PSG ?