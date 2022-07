Foot - Mercato

Skriniar, Sanches, Ekitike… Toutes les infos mercato du 13 juillet

Publié le 13 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le PSG a proposé 10M€ pour Renato Sanches

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que le PSG aurait formulé une offre de 10M€ ces derniers jours pour racheter la dernière année de contrat de Renato Sanches au LOSC, mais les Dogues ont repoussé cette proposition de Luis Campos. De son côté, le milieu de terrain portugais serait déterminé à rejoindre le PSG plutôt que le Milan AC.



PSG : Ça bouge pour Ekitike

Selon les informations de L'Equipe, le PSG de Luis Campos aurait lancé une offensive à 25M€, plus 5M€ de bonus, pour boucler le transfert d'Hugo Ekitike cet été. Mais le Stade de Reims aurait balayé d'un revers de la main cette proposition malgré la volonté affichée en coulisses du jeune buteur français de rallier au plus vite le PSG. Par ailleurs, selon Foot Mercato, il s'agirait plutôt d'une offre orale de la part du club parisien pour Ekitike, et qui s'élèverait à 27M€ hors bonus.



PSG : Le transfert de Skriniar tout proche d’être bouclé ?

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que Milan Skriniar, également courtisé par Chelsea cet été, a finalement privilégié le projet proposé par le PSG et semble déterminé à rallier au plus vite le Parc des Princes. Selon le quotidien sportif, le club de la capitale a bon espoir de conclure rapidement le deal avec l’Inter pour Milan Skriniar et un deal à hauteur de 60M€ + 5M€ de bonus semble plausible.



OM : Le départ de Camoranesi provoqué par des tensions avec Tudor ?

Malgré la version officielle avancée par l'OM et Mauro Camoranesi mardi sur son départ inattendu du poste d'entraîneur-adjoint qui était soit disant prévu depuis le début, L'EQUIPE avance une toute autre version dans ses colonnes du jour. En réalité, les relations entre Igor Tudor et Camoranesi se sont rapidement avérées tendues ces derniers jours après leur prise de fonction à l’OM. Et l’ancien attaquant italien, réputé pour avoir un fort caractère, aurait préféré couper court à sa collaboration avec Tudor plutôt que de voir la situation s’envenimer avec l’entraîneur croate.



EXCLU : Cristiano Ronaldo qui propose ses services au PSG, c’est faux !

Sollicités par Le 10 Sport , plusieurs membres du PSG ont catégoriquement démenti l’information du Parisien qui annonçait mardi que Jorge Mendes avait proposé Cristiano Ronaldo au club de la capitale. CR7 n’a jamais proposé ses services, de manière directe ou indirecte, au PSG. Même son de cloche du côté de l’entourage du joueur, très surpris de cette information.



Le PSG contrarié par West Ham pour Scamacca

Alors que le PSG a fait de Gianluca Scamacca (23 ans) une priorité de son mercato en attaque, Luis Campos doit affronter une concurrence surprenante dans ce dossier. Le journaliste italien Fabrizio Romano avance que West Ham devrait formuler une première offre orale de 40M€ pour s'attacher les services du buteur italien de Sassuolo, soit une proposition supérieure à celles avancées jusqu'ici par le PSG pour Scamacca.



