Lewandowski, Skriniar, Ekitike… Toutes les infos mercato du 12 juillet

Publié le 12 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Aucune nouvelle de Barcelone pour Lewandowski

Selon les révélations de Sport Bild , le FC Barcelone n'aurait en aucun cas dégainé une quatrième offre pour le transfert de Robert Lewandowski, et le buteur polonais du Bayern Munich voit donc son avenir une nouvelle fois relancé. Pour rappel, le PSG et Chelsea seraient également en embuscade pour Lewandowski.



PSG : Le transfert de Skriniar bouclé avant vendredi ?

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour qu’un accord entre le PSG et l’Inter Milan devrait être trouvé d’ici vendredi pour le transfert de Milan Skriniar (27 ans). Le défenseur slovaque devrait donc, sauf rebondissement de taille, être la deuxième recrue de l’été au PSG après l’arrivée de Vitinha (40M€), et la presse transalpine évoque un transfert aux alentours de 60M€.



Camoranesi abandonne déjà l'OM

Selon les informations de L'EQUIPE , Mauro Camoranesi a quitté ce mardi ses fonctions d'adjoint d'Igor Tudor sur le banc de l'OM : « Igor m'avait appelé pour que je l'aide au départ, en attendant de compléter son staff », explique-t-il au quotidien sportif.



Ekitike est chaud pour le PSG

Le Parisien annonce qu'Hugo Ekitike (20 ans, Reims), malgré une offre importante formulée par Newcastle (36M€ de transfert + 10M€ de bonus et un salaire mensuel de 250 000€), ne souhaite pas débarquer au sein de l'écurie anglaise et privilégie un avenir au PSG. Ekitike souhaite évoluer du côté du Parc des Princes afin d’évoluer, notamment, au côté de Kylian Mbappé, l’un de ses modèles.



PSG : Le transfert de Scamacca en bonne voie pour 40M€ ?