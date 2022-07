Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un proche de Tudor abandonne déjà Marseille

Publié le 12 juillet 2022 à 11h45 par Arthur Montagne

Arrivé il y a quelques jours dans le rôle d'adjoint d'Igor Tudor à l'OM, Mauro Camoranesi quitte déjà ses fonctions à Marseille. Le champion du monde 2006 serait rentré en Italie où il espère poursuivre sa carrière d'entraîneur principal et non plus dans la peau d'un adjoint.

Confronté au départ soudain de Jorge Sampaoli, l'OM a très rapidement réagi en nommant Igor Tudor pour deux saisons. Le technicien croate était libre de tout contrat depuis son départ de l'Hellas Vérone et a débarqué avec plusieurs membres au sein de son staff. Antonello Brambilla occupe ainsi le rôle d'entraineur des gardiens, tandis que Carlo Spignoli est le nouveau préparateur physique marseillais et Giuseppe Maiuri arrive à l'OM en tant qu'analyste vidéo. Mais c'est surtout l'arrivée de Mauro Camoranesi en tant qu'adjoint qui avait fait parler.

Camoranesi quitte déjà l'OM

Mais le Champion du monde 2006 ne sera pas resté longtemps à l'OM. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE Mauro Camoranesi a quitté ses fonctions d'adjoint ce mardi. « Igor m'avait appelé pour que je l'aide au départ, en attendant de compléter son staff », explique-t-il au média. L'ancien joueur est donc retourné en Italie où il espère poursuivre sa carrière d'entraîneur.

