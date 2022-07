Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos a dégainé 10M€ pour un transfert

Publié le 13 juillet 2022 à 9h15 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 13 juillet 2022 à 9h19

Fortement attiré par le profil de Renato Sanches qui n’a plus qu’une seule année de contrat avec le LOSC, Luis Campos aurait fait parvenir ces derniers jours une offre de 10M€ au sujet du milieu de terrain portugais. Mais le conseiller sportif du PSG aurait été recalé par le club nordiste…

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG envisage de recruter Renato Sanches (25 ans) cet été, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le président Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs pris le dossier en main. Et le PSG est bien passé à l’action auprès du LOSC pour le milieu de terrain portugais.

EXCLU @le10sport : Nasser Al-Khelaïfi intervient dans le transfert de Renato Sanches !Le président du PSG vient de prendre contact avec les dirigeants lillois pour accélérer le dossierNos toutes dernières informations à lire ici https://t.co/lLYfeywB4x#Mercato #PSG — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 12, 2022

Le PSG a proposé 10M€ pour Sanches

L’EQUIPE indique dans ses colonnes du jour que le PSG aurait formulé lors du précédent week-end une offre de 10M€ pour racheter la dernière année de contrat de Renato Sanches au LOSC, mais les Dogues ont repoussé cette offre de Luis Campos.

Le Milan AC est aussi dans la course, Sanches a décidé