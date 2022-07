Un buteur de Tudor a tapé dans l’œil d’un club de Premier League

Foot - Mercato - OM

Auteur d’une grosse première saison en professionnel, Bamba Dieng a été la bonne surprise du côté de l’OM. Mais avec l’arrivée de Luis Suarez, son avenir en Provence n’est pas assuré, surtout qu’il jouit d’une belle cote sur le marché des transferts. Newcastle, qui cherche un attaquant, serait de retour sur son profil.

Avec l’arrivée récente de Luis Suarez à l’OM, les cartes sont redistribuées en attaque. Même Arkadiusz Milik est loin d’être intouchable avec sa dernière saison en demi-teinte. Situation similaire pour Bamba Dieng, la révélation de l’année côté olympien. Même s’il a été performant avec l’OM pour ses débuts en professionnel, l’international sénégalais n’est pas assuré de rester.

En plus de cela, il offre une belle garantie financière en cas de départ… L’OM le valorise entre 12 et 15M€, un montant très intéressant surtout que Pablo Longoria l’avait fait venir du Sénégal pour même pas 1M€. Fribourg s’intéresse à lui mais la somme proposée par le club allemand n’avait pas convaincu l’OM.

Bamba Dieng a reçu le titre du plus beau but de Ligue 1 des mains de Ronaldinho. Et Pape Ousmane Sakho celles d'Okocha, deux légendes. Les 2 joueurs viennent de Diambars et ont marqué le même but : une reprise de volée pic.twitter.com/L4Nb5p4I4w