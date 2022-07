Foot - Mercato - PSG

Luis Campos a la solution pour le départ de Wijnaldum

Luis Campos et Antero Henrique ont une mission prioritaire pour le mercato du PSG : réduire l’effectif. Ainsi, parmi les joueurs invités à aller voir ailleurs se trouve notamment Georginio Wijnaldum. Et pour ce dernier, le PSG aurait trouvé une porte de sortie : l’AS Rome. Luis Campos aurait même trouvé la solution pour finaliser l’opération…

Pour sa grande révolution, le PSG veut renforcer son effectif. Vitinha et Hugo Ekitike sont déjà arrivés au club, Nordi Mukiele pourrait rapidement les suivre. Mais actuellement, la mission prioritaire de Luis Campos est ailleurs. Le PSG doit à tout prix dégraisser. Ainsi, le club de la capitale aimerait se séparer en premier lieu de quatre joueurs : Mauro Icardi, Ander Herrera, Layvin Kurzawa et Georginio Wijnaldum. A l’exception de l’Argentin, les trois autres joueurs ne font même pas partie de la tournée au Japon.

Wijnaldum, un flop retentissant

Être dans cette liste d’indésirables, Georginio Wijnaldum n’y aurait certainement pas pensé à son arrivée. L’été dernier, le PSG frappait fort en s’offrant le milieu néerlandais libre de tout contrat depuis la fin se son bail avec Liverpool. Les Parisiens battaient même le FC Barcelone sur ce dossier. Le PSG mettait alors la main sur un joueur confirmé qui avait remporté la Premier League et surtout la Ligue des champions avec Liverpool. Wijnaldum était même l'un des hommes clés de Jurgen Klopp. Mais aujourd’hui, le bilan est plus que décevant pour le joueur. Pour sa première saison en France, le milieu n’aura jamais montré ce qu’il avait fait en Angleterre. Pire, il n’a même pas été sélectionné avec la sélection nationale en juin dernier. Wijnaldum n’avait pas non plus caché le fait qu’il n’était pas pleinement heureux à Paris. D’où l’envie commune du joueur et du club à se séparer cet été.

L’AS Rome très intéressé, le joueur aussi !

Et le PSG et Georginio Wijnaldum pourraient bientôt voir leur souhait exaucé. Malgré des rumeurs faisant état d’intérêts du côté de l’Angleterre, le milieu pourrait finalement prendre la direction de l’Italie. En effet, l’AS Rome qui vient tout juste de recruter Paulo Dybala voudrait continuer sur sa lancée et relancer Georginio Wijnaldum. Et ça tombe bien puisque le joueur lui-même, qui aurait déjà communiqué ses envies de départ en coulisse, serait très emballé par une arrivée en Italie. Il ferait même tout pour y aller. L’EQUIPE confirme même ce vendredi que les deux clubs négocient déjà depuis quelques jours. Mais un problème résidait toujours, la faisabilité de l’opération.

Luis Campos sait comment faire