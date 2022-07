Foot - Mercato - PSG

Mercato -PSG : Pour son transfert, Wijnaldum a l’embarras du choix

Publié le 21 juillet à 19h30 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos prévoirait de faire un grand ménage dans l’effectif auquel ne devrait réchapper Georginio Wijnaldum. Cela tomberait bien puisque le Néerlandais aurait la ferme intention de se lancer un nouveau challenge après avoir été écarté de la pré-saison. Et alors que la Roma serait sur les rangs, un retour en Angleterre resterait une option.

Georginio Wijnaldum proche de quitter le PSG ? Et ce, seulement une saison après son arrivée en tant qu’agent libre en provenance de Liverpool ? Avec Rafinha, Ander Herrera, Layvin Kurzawa et Julian Draxler, Wijnaldum fait partie des joueurs que Christophe Galtier et son staff n’ont pas sélectionné pour la tournée de pré-saison au Japon.

Campos veut se séparer de Wijnaldum

N’ayant pas fait forte impression en l’espace d’une saison avec le PSG, l’international néerlandais qui n’a d’ailleurs pas pris part au dernier rassemblement des Oranje en juin dernier, pourrait être amené à aller voir ailleurs. Le conseiller football du PSG qu’est Luis Campos, semblerait être prêt à se séparer des services du milieu de terrain.

Mourinho fait le forcing pour Wijnaldum

Quelle destination pour Georginio Wijnaldum ? Comme la presse italienne, Goal et L’Équipe l’ont tous soulignés, le milieu de terrain du PSG plairait à José Mourinho. Entraîneur de la Roma, The Special One aurait également des vues sur Mauro Icardi selon Foot Mercato , qu’il aimerait aligner à la pointe de son attaque avec Tammy Abraham et Paulo Dybala, nouvelle recrue gialorossi. D’après L’Équipe , la Roma ferait la cour à Wijnaldum pour qu’il rejoigne le club romain.

Wijnaldum aurait communiqué ses envies de départ

D’ailleurs, toujours d’après les informations de L’Équipe , Georginio Wijnaldum serait prêt à tout plaquer au PSG afin de s’engager en faveur de la Roma. Il aurait même fait part de cette volonté en coulisse en communiquant sa volonté de quitter le PSG. Selon le journaliste Abdellah Boulma, cette décision aurait été révélée il y a de cela plusieurs jours à présent.

Un retour en Angleterre ?