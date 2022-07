Foot - Mercato - RC Lens

Voilà les 5 plus grosses ventes du RC Lens

Publié le 22 juillet à 13h00 par Arthur Montagne

Encore une fois très actif sur le mercato, le RC Lens a bouclé deux transferts qui entrent dans l'histoire du club artésien. En effet, en quelques semaines, les Sang-et-Or ont réussi à vendre Cheick Doucouré et Jonathan Clauss. Deux ventes qui entrent dans l'histoire lensoise. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 plus belles ventes du RC Lens.

5) Stéphane Dalmat - 1999 - 10,6M€

Formé à Châteauroux, Stéphane Dalmat rejoint rapidement le RC Lens où il confirme tout son talent. Suffisant pour convaincre l'OM de lâcher 10,6M€ en 1999. Un très beau transfert pour les Sang-et-Or, surtout pour l'époque. En revanche, pour le milieu de terrain français la suite de sa carrière ne va confirmer son talent puisqu'il va enchaîner les déceptions notamment à l'OM puis au PSG.

4) Raphaël Varane - 2011 - 11M€

Réputé pour son centre de formation, le RC Lens tient en 2011 l'un des défenseurs centraux les plus prometteurs de sa génération. En effet, Raphaël Varane impressionne et voit plusieurs clubs se manifester pour le recruter à l'image du PSG et du Real Madrid. C'est bien évidement le club merengue qui va rafler la mise pour 11M€, une somme loin d'être négligeable pour un joueur de 18 ans. Et le défenseur central ne regrettera pas son choix puisqu'il va s'imposer comme une référence à son poste avec notamment quatre victoires en Ligue des champions avec le Real Madrid et un titre de champion du monde avec l'équipe de France.

3) El-Hadji Diouf - 2002 - 15M€

Arrivé discrètement au RC Lens, El-Hadji Diouf va rapidement monter en puissance au point de réaliser une magnifique saison 2001/2002 lors de laquelle il inscrira 10 buts en 26 matches en Ligue 1. Des prestations qui séduisent d'ailleurs Liverpool qui n'hésitera pas à lâcher 15M€ durant l'été 2002 pour le recruter. Un très gros transferts à l'époque. Mais l'international sénégalais n'arrivera pas à briller chez les Reds où il n'inscrira que 6 buts en 80 matches. Un passage qui sera également marqué par certaines polémiques.

2) Loïc Badé - 2021 - 17M€

En plus d'avoir un centre de formation de qualité, le RC Lens a également du flair sur le mercato. Ainsi en 2020, les Sang-et-Or attire Loïc Badé, libre de tout contrat depuis la fin de son bail au Paris FC. Et il n'aura suffi que d'une seule saison au jeune défenseur central pour affoler le marché. Durant l'été 2021, le Stade Rennais lâche ainsi 17M€ pour recruter Loïc Badé qui pourrait bien avoir un rôle important cette saison du côté de la Bretagne.

🔄 Il se considère lui-même comme un enfant du Racing et ici personne n'oubliera son aura. Emblème du renouveau lensois, @C_DoucoureOff rejoint @CPFC.Le meilleur pour toi Cheick, tu seras toujours le bienvenue chez ̶n̶o̶u̶s̶ toi !👉 https://t.co/ua04w7vMtc#FierDEtreLensois pic.twitter.com/9M7Rg3jP2c — Racing Club de Lens (@RCLens) July 11, 2022

1) Cheick Doucouré - 2022 - 21,3M€

Mais le plus gros transfert de l'histoire du RC Lens a bien eu lieu cet été. Plus discret que Seko Fofana, son compère dans l'entrejeu, Cheick Doucouré est toutefois impérial dans le coeur du jeu lensois. Suffisamment pour attirer les clubs de Premier League où son profil pourrait très bien correspondre. Et c'est finalement Crystal Palace qui va rafler la mise avec une offre de 21,3M€ qui fait de Cheick Doucouré la plus grosse vente de l'histoire du RC Lens. Pour le moment...