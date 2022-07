Foot - Mercato - OM

OM : Jonathan Clauss lâche un message poignant au RC Lens

Publié le 21 juillet à 15h30 par Bernard Colas

Désireux de rejoindre l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss est parvenu à ses fins cette semaine, après deux saisons au RC Lens. Après son transfert, l’international français a tenu à envoyer un message aux Sang et Or, remerciant le club et ses supporters pour son passage du côté du Stade Bollaert.

Priorité de l’OM pour se renforcer sur le flanc droit, Jonathan Clauss s’est engagé cette semaine avec le club phocéen pour les trois prochaines années. Pablo Longoria est parvenu à trouver un accord avec le RC Lens pour l'arrivée de l’international français estimée à 7,5M€, une indemnité de transfert payable sur deux saisons avec un bonus d’1,2M€ qu’il faudra régler en 2025. Cité du côté de l’Atlético de Madrid ou encore de Manchester United, Jonathan Clauss va donc rester en Ligue 1 et croisera à nouveau la route du RC Lens, mais avant de revenir sur la pelouse du Stade Bollaert sous le maillot de l’OM, le joueur de 29 ans a tenu à faire ses adieux aux Sang et Or sur ses réseaux sociaux.

« Il est temps de te dire merci »

« Après l’officialisation de ma signature dans mon nouveau club, il est temps de te dire merci pour tout ce que tu m’as apporté , écrit le latéral droit en direction du RC Lens. Ce fût une fierté et un privilège de porter tes couleurs Sang & Or. Grâce à toi, j’ai pu découvrir la Ligue 1 dans un stade emblématique, devant un public mythique. »

L’hommage de Clauss aux supporters du RC Lens

Jonathan Clauss poursuit son message en rendant hommage au public lensois. « Supporters, merci de m’avoir soutenu depuis le début. Votre ferveur inconditionnelle m’a toujours poussé à me surpasser et j’espère vous avoir rendu la pareille. Merci pour vos chants, vos applaudissements, vos encouragements… Vous êtes l’âme de ce grand club qu’est le RC Lens et vous resterez dans mon coeur pour toujours », confie le nouveau joueur de l’OM, n’oubliant pas de saluer ses désormais ex-partenaires.

pic.twitter.com/SjVUdYKEo5 — Jonathan Clauss (@Djoninho25) July 21, 2022

« Merci pour tous ces moments inoubliables »