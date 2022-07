Foot - Mercato - OM

OM : Longoria compte encore frapper fort sur le mercato

Publié le 21 juillet à 12h10 par Hugo Ferreira

Désireux de se renforcer en vue de la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a déjà bouclé plusieurs arrivées. Pablo Longoria n’a cependant pas fini son recrutement, et convoite Darko Lazovic, dont le transfert est pour le moment bloqué. A côté de l’international serbe, les Phocéens attendraient encore un ou deux renforts.

Alors que le transfert de Samuel Gigot avait été bouclé cet hiver, et que celui-ci a fait ses premiers pas au sein du groupe, l’Olympique de Marseille a continué de renforcer son secteur défensif en attirant Isaak Touré et Chancel Mbemba. Toutefois, les Phocéens ont mis le pied sur l’accélérateur ces derniers jours. En effet, Luis Suarez, Ruben Blanco, Roggerio Nyakossi et Jonathan Clauss se sont également engagés en faveur de l’OM, qui souhaite désormais recruter Darko Lazovic.

L’OM cible Lazovic

Un coup double se profile du côté de l'Olympique de Marseille. En effet, les Phocéens pourraient prochainement boucler l’arrivée de Darko Lazovic en provenance de l’Hellas Vérone, tout en se séparant de Kevin Strootman, qui ferait le chemin inverse. Toutefois, les deux clubs ne parviennent pas à se mettre d’accord au sujet du Néerlandais, et ce transfert à pris du retard. Si l'OM espère pouvoir finaliser ce dossier rapidement, le mercato ne sera cependant toujours pas fini pour Pablo Longoria.

D'autres recrues sont espérées