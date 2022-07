Foot - Mercato

Mukiele, Strootman, Wijnaldum… Les infos mercato du 21 juillet

Publié le 21 juillet à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Mukiele arrive en prêt avec option d'achat

Selon Foot Mercato , L’EQUIPE et RMC Sport, le PSG et Leipzig négocient finalement pour Nordi Mukiele un prêt assorti d’une option d’achat, qui s’élèvera aux alentours de 15M€. Par ailleurs, selon ces sources, un accord total est sur le point d'être trouvé entre les trois parties, et le défenseur français s'apprête bel et bien à être la troisième recrue du mercato estival au PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Strootman bloque un transfert

Alors qu'il était censé être impliqué dans le deal pour l'arrivée de Darko Lazovic à l'OM, Kevin Strootman pourrait finalement bloquer les choses en coulisses. En effet, selon Sky Italia , l'OM et l'Hellas Vérone n'arrivent pas à se mettre d'accord au sujet de Kevin Strootman. Les deux clubs peinent à trouver un terrain d'entente sur les modalités de l'arrivée du Néerlandais à Vérone. Par conséquent, ce dossier est au point mort.



Pour plus d'informations, cliquez ici

La prochaine grosse vente du PSG déjà ciblée ?

Pisté par l'AS Rome alors qu'il figure sur la liste des indésirables au PSG, Georginio Wijnaldum se rapproche de la sortie et de l'AS Rome. Selon Sky Italia , les négociations ne sont pas à un stade avancé entre les deux clubs, mais Goal précise que la situation pourrait évoluer dans les prochains jours puisque Wijnaldum serait enclin à quitter le PSG et travailler sous les ordres de José Mourinho ne lui déplairait pas.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Kimpembe toujours plus proche de Chelsea