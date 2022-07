Foot - Mercato - PSG

PSG : Al-Khelaïfi entre en scène, ça va bouger sur le mercato

Publié le 21 juillet à 11h30 par Arthur Montagne

Malgré la réorganisation en interne au PSG avec l'arrivée de Luis Campos pour remplacer Leonardo, le mercato du club de la capitale peine à accélérer puisque seuls Hugo Ekitike et Vitinha sont arrivés. Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi semble avoir décidé de passer à l'action pour régler certains transferts.

La révolution patiente. Cet été, le PSG a décidé de radicalement changer son organigramme puisque Leonardo a été remplacé par Luis Campos. Le nouveau conseiller football du club de la capitale est en charge du recrutement, mais pour le moment, le mercato n'avance pas autant que les dirigeants parisiens l'espéraient. En effet, pour le moment, le PSG a bouclé le transfert de Vitinha pour 41,5M€ en provenance du FC Porto tandis qu'Hugo Ekitike a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Côté départs, Alphonse Areola a été définitivement transféré à West Ham tandis que l'OGC Nice a levé l'option d'achat de Marcin Bulka et que Colin Dagba a été prêté à Strasbourg. Mais c'est encore loin d'être suffisant.

Al-Kheaïfi s'active pour débloquer le transfert de Renato Sanches

Par conséquent, Nasser Al-Khelaïfi devrait entrer en scène afin de régler les problèmes du PSG sur le mercato. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le président du club de la capitale a décidé de se lancer dans les discussions pour le transfert de Renato Sanches. Le dossier semble bloqué pour le moment puisque le LOSC réclame plus que les 10M€ offerts par le PSG. Nasser Al-Khelaïfi compte sur ses relations avec Olivier Létang pour boucler ce transfert. Et pour cause, le président des Dogues a longtemps était dirigeant au sein du club parisien.

Le départ de Wijnaldum accéléré par Al-Khelaïfi...

Et ce n'est pas le seul dossier pour lequel Nasser Al-Khelaïfi pourrait faire jouer ses relations. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport et d' Il Messaggero , le président du PSG entretient d'excellentes relations avec le propriétaire de l'AS Roma Dan Friedkin, ce qui pourrait faciliter le départ de Georginio Wiinjaldum. Le club de la capitale italienne espère récupérer l'international néerlandais sous la forme d'un prêt avec une option d'achat estimée à 15M€ avec une prise en charge du salaire par le PSG. Un dossier épineux que Nasser Al-Khelaïfi pourrait donc régler.

