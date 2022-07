Foot - Mercato - PSG

PSG : Al-Khelaïfi a piloté le prochain transfert du projet QSI

Publié le 21 juillet à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Sauf un incroyable rebondissement, Nordi Mukiuele devrait être la prochaine recrue bouclée par le PSG en cette période de mercato estival. Et il semblerait qu’en plus d’Antero Henrique, Nasser Al-Khelaïfi se soit directement impliqué dans ce dossier pour négocier avec le RB Leipzig.

Malgré les nombreuses pistes évoquées dans le collimateur de Luis Campos depuis le début du mercato estival (Milan Skriniar, Gianluca Scamacca, Khephren Thuram, Seko Fofana, Renato Sanches), le nouveau conseiller sportif du PSG n’a pour l’instant que bouclé que deux nouvelles recrues dans la capitale : Vitinha (22 ans, 40M€) et Hugo Ekitike (prêté avec option d’achat). Et la suite du mercato s’annonce forcément agitée pour le PSG.

Le PSG fonce sur Mukiele

La prochaine recrue parisienne semble désormais identifiée puisqu’il semblerait qu’un accord total soit tout proche d’être bouclé pour l’arrivée de Nordi Mukiele au PSG. À en croire les dernières tendances, c’est finalement un prêt assorti d’une option d’achat d’environ 15M€ qui est en cours de négociations pour le défenseur international français, capable d’évoluer en tant que piston droit ou bien dans l’axe droit d’une défense à trois. Et le transfert de Mukiele vers le PSG ne semble plus faire l’ombre d’un doute…

Transferts - PSG : Un deal à 15M€ tout proche d’être bouclé sur le mercato https://t.co/keI8vjH2zt pic.twitter.com/cLcKhlJJxs — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Galtier s’est prononcé sur Mukiele au PSG

Interrogé en conférence de presse mercredi après la victoire du PSG en match amical au Japon contre contre Kawasaki-Frontale (2-1), Christophe Galtier a confirmé à demi-mot l’arrivée de Mukiele dans la capitale : « Le club est à la recherche d'un piston qui pourra être polyvalent. Pour doubler le poste aujourd'hui, nous avons Dina Ebimbe, qui n'est évidemment pas un spécialiste du poste. Je ne peux pas vous commenter ce qu'il se passe en interne. Il y a des pistes qui sont très actives. Et on peut penser que dans quelques jours, un joueur va venir nous rejoindre », a expliqué l’entraîneur du PSG, qui pourra notamment remercier sur son président sur ce dossier.

Al-Khelaïfi s’est impliqué dans l’opération Mukiele