Mercato - OL : Bosz a tenté cet énorme coup

21 juillet

À la recherche d'un latéral droit d'expérience pour suppléer Malo Gusto, l'Olympique Lyonnais aurait tenté l'incroyable coup Dani Alves ! Les dirigeants lyonnais ont malheureusement trop tardé, notamment à cause des dossiers Léo Dubois et Nicolas Tagliafico, et la légende brésilienne se dirige vers l'Amérique du Sud.

L'Olympique Lyonnais aurait pu offrir un magnifique cadeau à ses supporters. En effet, l'OL aurait pu faire venir l'un des meilleurs latéraux de l'histoire du football. Le Brésilien Dani Alves aurait été proposé au club rhodanien durant ce mercato, mais les Lyonnais auraient trop tardé et auraient été devancés dans ce dossier Alves.

Dani Alves n'ira pas à l'OL

Comme le révèle le journaliste Saber Desfarges, Dani Alves aurait été proposé à l'OL cet été. L'ancien Barcelonais était même intéressé à l'idée de rejoindre l'équipe de Peter Bosz, qui avait lui-même validé la piste menant au défenseur brésilien. Alves aurait ainsi pu retrouver la Ligue 1 après son passage au PSG. Or, l'OL aurait trop tardé à lui proposer un contrat et le joueur de 39 ans aurait donc pris la décision de rejoindre un club sud-américain.

Un gros coup raté à cause de deux dossiers

L'OL est passé à côté de Dani Alves la faute aux dossiers Léo Dubois, sur le départ vers Galatasaray, et Nicolas Tagliafico, qui pourrait rejoindre le club rhodanien afin de renforcer le côté gauche de la défense lyonnaise. Ces situations n'étant pas réglées, la direction ne voulait prendre aucun risque pour ses finances.