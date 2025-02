OM : Ménès annonce une catastrophe judiciaire pour Longoria !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi soir, l'OM a vécu une soirée très compliquée, puisqu'au-delà de la défaite c'est un vrai scandale concernant l'arbitrage qui a éclaté. Pablo Longoria est entré dans une colère noire, et il n'a pas hésité à critiquer la Ligue 1 en parlant de corruption envers son club. Ses propos pourraient se retourner contre lui.

En tenant des propos polémiques à la suite de la défaite de son équipe samedi, Pablo Longoria s'expose clairement à des sanctions qui pourraient faire mal. Le président de l'OM a parlé de corruption, et il pourrait aussi devoir rendre des comptes auprès de ses homologues de Ligue 1. La commission de discipline de la LFP devrait aussi annoncer son verdict prochainement.

Une catastrophe pour Longoria ?

En s'en prenant à la Ligue 1 et à ses arbitres, Pablo Longoria risque de payer sa colère. L'Espagnol a fait une sortie très remarquée et ses propos n'ont échappé à personne. « Il est évident que tous les arbitres de Ligue 1 vont porter plainte en diffamation auprès du procureur de leur région respective, ça veut dire donc que jusqu'à la fin du championnat, tous les arbitres de Ligue 1 auront porté plainte contre le président de l'OM, pas contre l'OM, contre le président de l'OM », affirme Pierre Ménès dans Face à Pierrot sur YouTube.

Longoria a dépassé les bornes

Le mois dernier, Medhi Benatia avait déjà écopé d'une suspension de 3 mois à la suite de mauvaises réactions quant à l'arbitrage. Cette saison, l'OM s'estime de plus en plus souvent lésé par les arbitres sur le terrain, mais les accusations vont trop loin. « Aujourd'hui, tout arbitre sera suspect et je comprends Waldemar Kita qui est le prochain adversaire de Marseille avec Nantes, et qui se dit : "on se demande à quelle sauce on va être mangé le week-end prochain" » poursuit Pierre Ménès.