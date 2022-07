Foot - Mercato - PSG

Une arrivée au PSG ou à l'OM, Zinedine Zidane se fait interpeller

Publié le 21 juillet à 18h45 par Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus d’un an que Zinedine Zidane a quitté le Real Madrid. Désormais proche d’un retour sur un banc de touche, le Français a notamment été évoqué au PSG, tandis que certains rêvent de le voir à l’OM. Zizou ne manque d’ailleurs pas d’être interpellé à ce sujet comme l’a révélé Zidane.

Prochainement, on pourrait bien revoir Zinedine Zidane sur un banc de touche. Alors que l’ancien du Real Madrid rêverait de l’équipe de France, son nom a longtemps été évoqué du côté du PSG. Finalement, c’est Christophe Galtier qui a été choisi. De même, du côté de Marseille, les fans de l’OM aimeraient bien voir Zidane au Vélodrome. Et on ne manque d’ailleurs pas de lui rappeler.

« Signe à Paris, signe à Marseille… »

Présent en Suisse aux côtés d’enfants, Zinedine Zidane s’est confié à 20 Minutes . L’occasion pour le légendaire numéro 10 des Bleus de révéler des anecdotes à propos du PSG et de l’OM. « C’est marrant, chacun à son truc à dire. Signe à Paris, signe à Marseille, on peut jouer ensemble, tu peux venir manger chez moi… (large sourire). C’est drôle, il y a de tout. C’est juste simple, sincère », a expliqué Zidane.

