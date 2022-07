Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs de transfert, Neymar est interpellé par Dani Alves

Publié le 7 juillet 2022 à 18h15 par Thomas Bourseau

Neymar est annoncé sur le départ depuis quelque temps à présent. La cause ? Le PSG new look emmené par Luis Campos ne compterait pas sur le Brésilien pour le nouveau projet sportif mis en place. De quoi provoquer un torrent d’informations et de rumeurs sur son avenir. L’occasion pour Dani Alves, ancien coéquipier de Neymar au FC Barcelone et au PSG, de monter au créneau.

Et si Neymar finissait par quitter le PSG avant la clôture du mercato estival ? Le Brésilien est à présent contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027 depuis le 1er juillet en raison de l’activation automatique de sa clause qui a rallongé son contrat signé en mai 2021 pour deux saisons supplémentaires comme le10sport.com vous le révélait à l’époque. Cependant, Neymar ne semblerait pas faire partie des plans de la nouvelle direction du Paris Saint-Germain et un transfert serait dans les tuyaux bien que le principal intéressé ne souhaite pas plier bagage comme Fabrizio Romano l’a dernièrement confirmé.

Thiago Silva appelle Neymar à le rejoindre à Chelsea

Témoignant des multiples rumeurs fusant dans la presse, son ancien coéquipier Thiago Silva a fait savoir que la porte de Chelsea lui était grande ouverte pour qu’il y rejoigne si jamais le PSG le poussait bel et bien vers la sortie. Cependant, Dani Alves a souhaité calmer tout le monde. En publiant une première photo de lui sur Instagram avec le nouveau maillot domicile du PSG pour la saison 2022/2023 avec la légende suivante : « Encore ici ».

« Internet est détraqué, ne croyez pas tout ce qui sort »