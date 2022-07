Foot - Mercato - OM

Memphis Depay, le rêve de Longoria sur le mercato

Publié le 21 juillet à 16h15 par Thibault Morlain

Ces dernières heures, l’OM a multiplié les annonces de recrues. Le gros travail de Pablo Longoria se concrétise donc, mais il est encore loin d’être terminé. Le président phocéen souhaite encore faire venir de nouveaux joueurs pour Igor Tudor. Et parmi eux, on retrouverait notamment le nom de Memphis Depay, de plus en plus indésirable au FC Barcelone.

Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Luis Suarez… Ce mercredi, l’OM a officialisé 3 nouvelles recrues. Pablo Longoria frappe donc fort sur ce mercato estival, mais d’autres recrues devraient suivre encore du côté de la Canebière. Avec la Ligue des Champions, l’OM doit continuer de se renforcer et le nom de Memphis Depay revient encore parmi les possibles arrivées à Marseille.

Mercato - OM : Le Barça met la pression sur Pablo Longoria https://t.co/6eedmQjkrK pic.twitter.com/dbyCWQRhrR — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Objectif Depay

Malgré le recrutement de Luis Suarez, arrivé en provenance de Grenade, Pablo Longoria continuerait de chercher du sang neuf en attaque. Et selon les informations de Romain Canuti, dévoilées au micro de RMC , l’OM a pour objectif de recruter Memphis Depay à l’occasion de cette deuxième partie de mercato.

La stratégie de l’OM

Et pour tenter de faire venir Memphis Depay, l’OM aurait un plan de vol. Ainsi, comme développé par le journaliste, Pablo Longoria souhaiterait d’abord dégraisser, comptant également sur le fait que le joueur du FC Barcelone se rende compte qu’il était vraiment indésirable en Catalogne pour le convaincre.