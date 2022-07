Foot - Mercato - OM

Le Barça a envoyé un message retentissant à Memphis Depay

Publié le 19 juillet à 17h10 par Amadou Diawara

Pour renforcer l'attaque d'Igor Tudor, Pablo Longoria penserait à recruter Memphis Depay. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'ancien capitaine de l'OL serait poussé vers la sortie au FC Barcelone. Alors que Xavi a beaucoup d'attaquants à disposition, la direction catalane aurait expliqué à Memphis Depay qu'il était mieux pour lui d'aller chercher du temps de jeu ailleurs.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, Memphis Depay pourrait quitter le FC Barcelone dès cet été. Désireux d'apporter du sang neuf à l'attaque d'Igor Tudor, Pablo Longoria serait emballé par l'idée d'attirer l'international néerlandais vers l'OM lors de ce mercato estival. Et heureusement pour le club phocéen, le Barça de Xavi ne compte pas vraiment sur Memphis Depay pour la saison 2022-2023.

Mercato - OM : Longoria et Tudor ont enfin trouvé le successeur de Boubacar Kamara https://t.co/Z9nXxlnQUE — le10sport (@le10sport) July 19, 2022

Memphis Depay n'est pas indispensable pour le FC Barcelone

D'après les indiscrétions d' El Pais , Memphis Depay ne ferait pas vraiment partie des plans de Xavi. Alors que le coach du Barça dispose d'un grand nombre d'attaquants, l'ancien capitaine de l'OL ne serait pas considéré comme indispensable.

Le Barça a demandé à Memphis Depay de se trouver un nouveau club