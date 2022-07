Foot - Mercato - PSG

La prochaine grosse vente de Campos se précise sérieusement

Publié le 21 juillet à 09h30 par Dan Marciano

Désireux de dégraisser son effectif, le PSG pourrait enregistrer une vente dans les prochains jours. Recruté lors du dernier mercato estival, Georginio Wijnaldum n'est pas parvenu à trouver sa place dans le groupe parisien. Le milieu de terrain néerlandais est courtisé par l'AS Roma. Mais pour l'heure, les deux parties sont encore très loin d'un accord.

« Il n'y a pas de performance si mes joueurs ne sont pas heureux, à la fois dans le vestiaire et sur le terrain. Pour qu'ils soient heureux, je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir trop de joueurs qui ne jouent pas, car ils sont malheureux. On doit trouver la bonne taille de l'effectif ». Dès sa présentation, Christophe Galtier avait annoncé la couleur. Plusieurs éléments ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante. Et selon de nombreuses sources, Georginio Wijnaldum figurerait sur cette liste. Arrivé l'été dernier, le milieu de terrain aurait des touches en Serie A, mais aussi en Premier League.





Wijnaldum dans le viseur de plusieurs clubs européens

Lié au PSG jusqu'en 2024, Georginio Wijnaldum est annoncé dans le viseur de José Mourinho à l'AS Roma. Non retenu pour la tournée au Japon, l'international néerlandais se questionnerait sérieusement sur son avenir. Selon Gianluca Di Marzio, les négociations ne sont pas à un stade avancé, mais la situation pourrait évoluer dans les prochains jours selon les informations de Goal.

Wijnaldum ne serait pas opposé à un transfert

Notamment car Georginio Wijnladum serait enclin à quitter le PSG, seulement un an après son arrivée en provenance de Liverpool, et à rejoindre la Serie A. Le joueur souhaite retrouver du temps de jeu à quelques mois de la Coupe du monde, lui qui avait loupé le dernier rassemblement en juin dernier. Jouer sous les ordres de José Mourinho en Italie ne lui déplairait pas, mais encore faut-il que les différentes parviennent à s'entendre.

Les deux parties cherchent la bonne formule