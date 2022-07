Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le Barça met la pression sur Pablo Longoria

Publié le 21 juillet à 07h00 par Thomas Bourseau

Pablo Longoria n’aurait pas encore pris la décision de fermer le dossier William Saliba. Néanmoins, le président de l’OM pourrait bien être contraint de livrer une bataille au FC Barcelone si jamais Jules Koundé ne venait pas à signer en faveur du Barça dans les prochaines heures.

Et si William Saliba retrouvait l’OM à l’issue du mercato estival ? Selon la presse anglaise, Saliba refuserait pour le moment de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024 pour une simple et bonne raison : qu’il puisse être sûr de disposer d’un temps de jeu conséquent sous la houlette de Mikel Arteta avant d’apposer sa signature sur un nouveau contrat.

Arteta justifie son choix pour Saliba

« La communication et l'honnêteté que nous avons eues entre nous ont toujours été très claires - je n'ai jamais promis de minutes ». P our ESPN , Mikel Arteta est revenu sur le choix de prêter William Saliba à deux reprises en affirmant qu’il n’avait jamais promis un certain temps de jeu à Saliba. Si dans les semaines à venir la situation venait à évoluer dans le mauvais sens du terme pour Saliba, alors il se pourrait que l’international français aille voir ailleurs.

Le Barça sur Saliba en cas d’échec avec Koundé

Se pourrait-il que ce soit la chance de l’OM ? Le président Pablo Longoria garderait un oeil attentif sur la situation bien que de trois défenseurs centraux aient débarqué à Marseille cet été. Cependant, selon le journaliste Gerard Romero, le FC Barcelone serait prêt à passer à l’action pour William Saliba si jamais la piste Jules Koundé, qui se rapproche de Chelsea, ne menait à rien.