Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La confidence de Jonathan Clauss sur son transfert

Publié le 20 juillet à 21h10 par Thomas Bourseau mis à jour le 20 juillet à 21h19

Annoncé avec insistance du côté de l’OM depuis quelque temps, Jonathan Clauss a finalement pris la direction de Marseille mardi pour y passer sa visite médicale et y signer son contrat de trois ans. Sur son compte Instagram, l’international français s’est enflammé pour son transfert en provenance du RC Lens.

L’OM a décidément passé la seconde. Après Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba, le président Pablo Longoria est entre autres parvenu à boucler les arrivées de Luis Suarez, de Ruben Blanco et donc de Jonathan Clauss. Présent à la Commanderie mardi après-midi, l’international français et désormais ex-défenseur lensois s’est engagé en faveur de l’OM contre un chèque de 7,5M€, une indemnité de transfert payable sur deux saisons ainsi qu’un bonus d’1,2M€ qu’il faudra régler en 2025.

L’OM a officialisé l’arrivée de Jonathan Clauss

Dans un communiqué, l’OM a révélé que Jonathan Clauss avait paraphé un contrat de trois saisons à l’Olympique de Marseille. « L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international français Jonathan Clauss en provenance du Racing Club de Lens. Le latéral droit de 29 ans s’est engagé pour 3 ans avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. (…) Véritable piston droit, capable de répéter les efforts dans son couloir, il possède le profil idéal pour s’intégrer dans le schéma de jeu d’Igor Tudor. Jonathan Clauss mettra à disposition toute son énergie et sa détermination pour permettre au club d’atteindre ses objectifs ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jonathan Clauss (@djoninho25)

« Très fier et honoré de rejoindre ce club emblématique qu’est l’Olympique de Marseille »