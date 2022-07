Foot - Mercato - OM

Une nouvelle recrue pour l’OM, Clauss débarque

Publié le 20 juillet à 19h10 par Thibault Morlain mis à jour le 20 juillet à 19h10

Avec la Ligue des Champions, l’OM doit se renforcer en conséquence cet été. Si le début de mercato n’a pas plu à Jorge Sampaoli, Pablo Longoria passe à la vitesse supérieure pour offrir de nouveaux joueurs à Igor Tudor. Les recrues se multiplient à Marseille. Et ce mercredi, c’est Jonathan Clauss qui s’est engagé avec l’OM.

Après des débuts timides sur le marché des transferts, ça s’active du côté de l’OM. En effet, des renforts étaient attendus et Pablo Longoria s’est activé pour offrir du sang neuf à Igor Tudor. Isaak Touré, Chancel Mbemba et Luis Suarez ont déjà été recrutés à l’occasion de ce mercato estival. Et il faut désormais ajouter un nouveau nom pour ces recrues de l’OM : Jonathan Clauss.

📽 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀 🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗜𝗩 ✍️ « 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝘀𝗮𝗻𝗴 » #BienvenueSurMars 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗖𝗹𝗮𝘂𝘀𝘀 🇫🇷 🛸🪐 pic.twitter.com/hC74NNmRO4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 20, 2022

Clauss est un joueur de l’OM

Comme annoncé depuis plusieurs jours maintenant, Jonathan Clauss est bel et bien un joueur de l’OM désormais. Excellent avec le RC Lens, le latéral droit, qui a découvert l’équipe de France ces derniers mois, était très courtisé à travers l’Europe. Annoncé à Chelsea, à Manchester United ou à l’Atlético de Madrid, Clauss a signé finalement à l’OM, s’engageant pour 3 ans.

Un contrat de 3 ans signé