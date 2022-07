Foot - Mercato - OM

OM : Clauss arrive, le clan Longoria dévoile le prix du transfert

Publié le 20 juillet à 16h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Comme annoncé avec insistance ces dernières heures, Jonathan Clauss sera l’une des prochaines recrues officialisées par l’OM une fois que le latéral droit du RC Lens aura validé sa visite médicale. Et il semblerait que l’international français coûte un peu moins cher que prévu à l’OM.

« On a un accord de principe avec Lens pour Clauss. Blanco est en train de voyager, on a un accord de principe avec le Celta Vigo », indiquait mardi Pablo Longoria en conférence de presse, et le président de l’OM confirmait donc le transfert imminent de Jonathan Clauss (29 ans) en provenance du RC Lens.

Un accord à 11M€ initialement évoqué

Mardi dans leurs colonnes, L’EQUIPE et Le Parisien évoquaient un deal à hauteur de 11M€ pour l’opération Clauss à l’OM, et le quotidien sportif révélait les détails de la transaction avec 9M€ en cash plus 2M€ de bonus à venir. Mais ce dossier pourrait finalement coûter un peu moins cher si l’on s’en tient à la version de l’OM.

Mercato - OM : Un autre transfert provoqué par l’arrivée de Jonathan Clauss ? https://t.co/0GBph5Srhb pic.twitter.com/2Ig93X1ZxH — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

L’OM annonce un transfert de 9M€ avec beaucoup d’échelonnement