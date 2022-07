Transferts - OM : Un international français a débarqué à Marseille

Foot - Mercato - OM

Jonathan Clauss va troquer la tunique sang et or du RC Lens pour la phocéenne de l’OM. Après que les deux clubs aient trouvé un accord sur le montant du transfert pour une opération globale à 11M€, l’international français se trouve actuellement à Marseille pour y passer sa visite médicale.

Ce mardi, il se pourrait bien que l’OM ait bouclé la cinquième recrue de son mercato estival. Après Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba et Luis Suarez (l’attaquant de Grenade), le président Pablo Longoria serait parvenu à se mettre d’accord avec le RC Lens pour le transfert de Jonathan Clauss.

C’est en effet l’information divulguée par Mohamed Bouhafsi et confirmée dans la foulée par L’Equipe et Le Parisien. Pour boucler cette opération, le président Longoria a dû formuler une offre de 9M€ avec 2M€ de bonus. Les médias ont fait part d’une visite médicale qui allait avoir lieu ce mardi.

Jonathan Clauss has landed in Marseille. He is ready to sign his contract with OM, as revealed by president Longoria today. ⚪️🔵 #TeamOMHere he photo via @Mode55489648 📸👇 pic.twitter.com/LTI5xcu3bV