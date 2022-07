Foot - Mercato - OM

OM : Longoria accélère, McCourt lâche 20M€ sur le mercato

Publié le 19 juillet à 14h30 par Arthur Montagne

Plutôt discret sur le mercato jusque-là, l'OM a clairement décidé d'accélérer à quelques semaines de la reprise de la saison. Après Isaak Touré et Chancel Mbemba, Pablo Longoria a bouclé le transfert de Luis Suarez et s'apprête à entériner ceux de Jonathan Clauss et Ruben Blanco.

Annoncé très actif, le mercato de l'OM peine à décoller. En effet, jusque-là Pablo Longoria avait simplement bouclé le transfert d'Isaak Touré pour 7M€, bonus compris, en provenance du Havre, tandis que Chancel Mbemba est arrivé libre. De son côté, Samuel Gigot découvre Marseille cet été, mais il avait été recruté en janvier avant d'être prêté au Spartak Moscou durant la seconde partie de saison. Autrement dit, la défense centrale a été renforcée de manière drastique, mais pour le reste c'est encore calme.

Cardoze annonce des transferts

Cependant, Jacques Cardoze annonçait récemment que ça allait clairement bouger dans les prochains jours. « C'est toujours angoissant pour les supporters mais de l'intérieur du club, ce qui compte, c'est de rester serein et de travailler convenablement. Le mot d'ordre, c'est d'être calme et patient. Il y aura entre 5 et 8 recrues, il y en a déjà eu 3. Les chiffres dépendent aussi des opportunités. Il peut se passer beaucoup de choses, aussi bien pour les arrivées que les sorties. Il reste encore six semaines », assurait le directeur de la communication de l'OM à BFM .

Suarez, la surprise de Longoria

Et visiblement, Jacques Cardoze était très bien renseigné. En effet, lundi soir, l'OM a annoncé avoir trouvé un accord avec Grenade pour le transfert de Luis Suarez. « L'Olympique de Marseille et le Grenade CF sont parvenus à un accord pour le transfert de l'attaquant colombien Luis Suárez. Le joueur a été autorisé à se rendre à Marseille pour effectuer sa visite médicale dans les prochaines heures », expliquait l'OM par le biais d'un communiqué. Selon MARCA , le transfert pourrait avoisiner les 10M€.

Clauss et Blanco arrivent aussi à l'OM

Et ce n'est pas tout ! En effet, plusieurs médias ont annoncé un accord entre le RC Lens et l'OM pour le transfert de Jonathan Clauss. Le montant de la transaction varie selon les sources mais pourrait atteindre les 10M€, bonus compris, pour le rachat de la dernière année de contrat de l'international français. Et un autre nouveau joueur pourrait débarquer dans les prochaines heures puisque selon La Provence , Ruben Blanco serait proche d'être prêté à l'OM avec option d'achat. Le portier du Celta Vigo devrait débarquer pour remplacer Steve Mandanda et assurer le rôle de doublure de Pau Lopez.

