Cette information lunaire sur cette prochaine recrue

Publié le 19 juillet à 13h10 par Quentin Guiton

Contre toute attente, l’attaquant de Grenade Luis Suárez va être la prochaine recrue de l’OM. Le club olympien lui-même l’a annoncé sur ses réseaux sociaux. Mais le Colombien aurait en fait pu arriver à Marseille beaucoup plus tôt. En effet, l’ancien coach André Villas-Boas le voulait déjà en 2020, mais Pablo Longoria avait alors préféré un certain Luis Henrique…

Le mercato de l’OM devait être animé cet été, mais le club n’avait enregistré que trois recrues en défense centrale avec Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba. Mais après la débâcle des Olympiens lors du match amical face à Norwich City (défaite 3-0), Igor Tudor et Jacques Cardoze avait déclaré que les choses allaient accélérer. Et c’est chose faite !

Luis Suárez recrue surprise de l’OM !

En effet, alors que son nom n’avait encore jamais été cité lors de ce mercato, l’attaquant de Grenade Luis Suárez va débarquer à l’OM ! C’est le club lui-même qui l’a annoncé sur ses réseaux sociaux, avant même l’officialisation du transfert. Mais il semblerait que son nom ne soit pas si inconnu que ça à Marseille…

AVB le voulait déjà à l’époque…Henrique lui avait été préféré !