OM : Un autre transfert provoqué par l’arrivée de Jonathan Clauss ?

Publié le 20 juillet à 09h45 par Guillaume de Saint Sauveur mis à jour le 20 juillet à 09h45

En route pour l’OM où il s’apprête à boucler son transfert et ainsi à devenir la cinquième recrue du mercato estival, Jonathan Clauss devrait avoir un impact sur l’avenir de Pol Lirola. Le latéral droit espagnol, recruté pour 12M€, pourrait se retrouver poussé vers la sortie par l’international français.

Ça bouge à l’OM en cette période de mercato estival ! Depuis le début de l’été, Pablo Longoria a bouclé les arrivées d’Isaak Touré, Chancel Mbemba, Luis Suarez et Roggerio Nyakossi. Et deux autres recrues s’apprêtent à débarquer dans les prochaines heures à l’OM.

Clauss débarque à l'OM

En plus de la signature imminente du gardien espagnol Ruben Blanco (26 ans), un accord a été annoncé entre l’OM et le RC Lens pour le transfert de Jonathan Clauss, à hauteur de 9M€ + 2M€ de bonus selon L’EQUIPE , et Pablo Longoria a confirmé la tendance mardi en conférence de presse : « On a un accord de principe avec Lens pour Clauss. Blanco est en train de voyager, on a un accord de principe avec le Celta Vigo », a expliqué le président de l’OM.

Lirola poussé vers la sortie par Clauss ?