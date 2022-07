Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message poignant d’Ekitike après son arrivée à Paris

Publié le 17 juillet 2022 à 19h30 par Bernard Colas

Prêté avec option d’achat au PSG, Hugo Ekitike s’apprête à entamer un nouveau chapitre de sa carrière dans la capitale. Alors que son transfert définitif l’été prochain semble inéluctable, l’attaquant de 20 ans a fait ses adieux au Stade de Reims dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Très apprécié dans la capitale, où son profil a rapidement séduit Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Christophe Galtier, Hugo Ekitike est officiellement devenu un joueur du PSG ce samedi soir. Le club de la capitale a confirmé l’arrivée de 20 ans dans ses rangs sous la forme d’un prêt avec option d’achat. À en croire Foot Mercato , celle-ci serait obligatoire, et Ekitike est donc bien parti pour s’inscrire dans la durée au PSG comme Kylian Mbappé avant lui, également prêté à l’été 2017. Ainsi, c’est la fin d’un chapitre pour Hugo Ekitike, qui quitte son club formateur. L’occasion pour l’international Espoirs français de saluer le Stade de Reims dans un message publié sur Instagram .

« Je compte bien refaire trembler les filets de Delaune encore quelques fois mais bien sûr sans haine ni violence »

« Reims, Ma ville, mon club, mon cœur. On dit que rien ne sépare jamais vraiment ceux qui s’aiment sincèrement pas même la mort alors encore moins ce simple au revoir. Je voudrais que vous sachiez que rien ne changera pour moi, ni l’amour ni le respect même si je compte bien refaire trembler les filets de Delaune encore quelques fois mais bien sûr sans haine ni violence , écrit Hugo Ekitike avec un emoji rieur. Les mots ne peuvent réellement rendre la reconnaissance que j’ai pour chacun d’entre vous, chaque supporter, chaque membre du club et du staff depuis ma tendre enfance jusqu’à ce jour, vous m’avez tout appris tout donné, vous avez su être indulgent avec moi et pris soin de moi dans l'épreuve comme une vraie famille… »

« C’est l’heure pour moi de quitter le nid à la poursuite de mes rêves »

« A tous mes coéquipiers, mes soldats, mes frères d’armes tout au long des années j’ai donné le maximum avec vous et vous m’avez porté chacun à votre manière mais toujours de la meilleure, je vous suis infiniment reconnaissant pour tout et rien ne saurait me faire oublier tous nos moments , poursuit le nouvel attaquant du PSG. J’ai vécu ces 10 ans comme un grand témoignage d’amour de votre part à tous. Mais quelquefois certains événements au cours de l’existence nous obligent à dire au revoir à des personnes qu’on aime, c’est l’heure pour moi de quitter le nid à la poursuite de mes rêves. Je vous quitte avec le sentiment du devoir accompli et sans remords ni regrets, j’ai tout donné sans tricher et sans trahir nos valeurs. Dorénavant, comme quand j’étais petit, je retourne à mon statut de premier fan de ce club, espérant vibrer à chacune de vos victoires… de Nos victoires . »

