Mercato - PSG: C'est confirmé, Campos a tenté un gros coup avec Lewandowski

Publié le 17 juillet 2022 à 12h10 par La rédaction

Véritable animateur du mercato depuis sa demande de transfert, le nom de Robert Lewandowski a été associé à de nombreux clubs avant sa signature au FC Barcelone. Le buteur polonais n'a pas manqué de courtisans parmi les plus grands clubs européens. On retrouve parmi eux Chelsea, mais aussi le PSG.

Robert Lewandowski et le Bayern Munich, c'est terminé depuis ce samedi ! Désireux de quitter le club bavarois après 8 saisons de bons et loyaux services, le Polonais voulait changer d'air durant ce mercato. Lewandowski a filé au Barca, mais ce n'était pas la seule offre dont il disposait. Le PSG avait fait part de son intérêt.

Campos a tenté le coup

À chaque grand nom qui souhaite quitter son club, le PSG y est associé. Et c'était le cas pour Lewandowski. Mais cette fois-ci, c'était du sérieux. D'après El Chiriguinto , le PSG avait formulé une offre à l'ex-Bavarois, tout comme Chelsea. Malgré cela, le joueur a donné sa préférence au FC Barcelone.

Direction Barcelone pour Lewandowski

C'est désormais officiel depuis ce samedi, Robert Lewandowski a signé au Barca contre 45M€ + 5M€ de bonus en provenance du Bayern. L'attaquant a signé un contrat jusqu'en 2025 avec une année en option avec les Catalans. Il rejoint donc l'équipe de Xavi et vient renforcer un secteur offensif déjà très fourni. On y retrouve Aubameyang, Fati, Ferran Torres, Depay, Dembélé et la nouvelle recrue Raphinha. De bonne augure pour les Barcelonais !