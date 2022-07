Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros échec est confirmé, une star mondiale a recalé le projet QSI

Publié le 16 juillet 2022 à 21h15 par Dan Marciano

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos aurait bien tenté de recruter Robert Lewandowski, ces dernières semaines, afin qu'il puisse épauler Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. Mais le dirigeant portugais partait de trop loin dans ce dossier pour prendre le dessus sur le FC Barcelone, qui dépensera près de 50M€ pour ce transfert.

Le Bayern Munich n'a pas attendu l'annonce officielle du FC Barcelone pour confirmer le départ de Robert Lewandowski. « Nous avons un accord verbal avec le Barça pour Lewandowski. Il ne nous reste plus qu'à écrire les papiers » a déclaré Oliver Kahn, directeur général exécutif du club allemand. Un transfert estimé à 50M€ selon plusieurs médias.

Lewandowski a bien refusé d'aller au PSG

Comme le confirme le journaliste de Sky Sports, Graham Hunter, Robert Lewandowski n'avait d'yeux que pour le FC Barcelone. Il aurait demandé à son agent de refuser les propositions de Chelsea, mais aussi du PSG, désireux de l'associer à Kylian Mbappé. « Il a dit à son agent, Pini Zahavi, de rejeter les propositions du PSG et de Chelsea pour que cet accord soit conclu » a-t-il confié.

Mercato : Cette énorme annonce sur le transfert de Lewandowski https://t.co/4UyTaZ9ch4 pic.twitter.com/BqPwrLBMyi — le10sport (@le10sport) July 16, 2022

Lewandowski fait ses adieux au Bayern Munich avant de rejoindre le Barça