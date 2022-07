Foot - Mercato - PSG

PSG : Un accord est trouvé pour cette piste XXL de Luis Campos

Publié le 22 juillet à 23h10 par La rédaction

Alors que le PSG semblait en bonne position pour l'accueillir, Gianluca Scamacca devrait finalement rejoindre la Premier League et West Ham. La presse italienne annonce ce vendredi soir que l'attaquant de la Squadra Azzura se dirigerait vers Londres après que Sassuolo ait conclu un accord avec les Hammers. Le club parisien peut ainsi refermer ce dossier.

Désireux de remodeler l'effectif du PSG, Luis Campos a frappé un grand coup en signant Hugo Ekitike (20 ans), mais le conseiller football du club de la capitale ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et avait notamment coché le nom de Gianluca Scamacca, priorité offensive au début du mercato. Mais l'italien ne devrait pas rejoindre le PSG.

Mercato - PSG : Un gros transfert va capoter https://t.co/Yvh3kusQfc pic.twitter.com/l2jAsUc3DZ — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Direction West Ham pour Scamacca

Selon Sky Sport et de La Gazzetta dello Sport , Gianluca Scamcca va rejoindre West Ham. Un accord verbal aurait été conclu avec le joueur et Sassuolo pour un transfert avoisinant 36M€+6M€ de bonus, ainsi qu'un pourcentage à la revente de 10%. Reste maintenant à satisfaire la visite médicale et ce sera signé pour le joueur.

Une piste en moins pour le PSG

Figurant tout en haut de la liste de Luis Campos à son arrivée pour renforcer l'attaque parisienne, Scamacca ne viendra donc pas au PSG. Les dirigeants parisiens avaient été refroidis par la somme réclamée par Sassuolo (50M€) qui comptait profiter de l'intérêt des Hammers pour faire craquer le PSG.