PSG : Une tendance claire se confirme pour ces deux transferts

Publié le 24 juillet à 13h45 par Pierrick Levallet

En difficulté au PSG depuis quelques temps maintenant, Mauro Icardi pourrait bien quitter la capitale cet été. Il pourrait bien en être de même pour Arnaud Kalimuendo, qui revient d’un prêt de deux ans au RC Lens. D’ailleurs, une tendance claire serait en train de se confirmer pour ces deux joueurs. Et elle ne pencherait pas pour un avenir au PSG pour l’instant.

Si le PSG entend recruter intelligemment cet été, le club de la capitale voudrait également dégraisser son effectif lors de ce mercato estival. Le champion de France voudrait alléger sa masse salariale et récupérer des fonds en se débarrassant de quelques indésirables comme Mauro Icardi. Arnaud Kalimuendo pourrait également être concerné par ce grand ménage d’été au PSG, alors que Leeds United serait prêt à débourser 25M€ pour s’attacher ses services. Et une tendance claire serait en train de se confirmer pour l’avenir de ces deux joueurs.

Icardi et Kalimuendo toujours sur le départ

D’après les informations de L’Equipe , Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo seraient toujours menacés par un transfert cet été. Malgré le temps de jeu accordé par Christophe Galtier à l’Argentin lors des deux premiers matchs de la tournée de pré-saison au Japon, l’attaquant de 29 ans entrerait difficilement dans le projet parisien pour la saison prochaine. Mauro Icardi disposerait d'ailleurs de quelques prétendants, notamment en Italie. Quant à Arnaud Kalimuendo, le jeune joueur de 20 ans pourrait être amené à faire ses valises même s’il se montre en jambes lors de cette pré-saison.

Galtier n’est pas sûr de garder Kalimuendo