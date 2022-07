Foot - Mercato - PSG

PSG : Pour oublier Scamacca, Campos s’active pour son mercato

Publié le 24 juillet à 13h15 par Pierrick Levallet

Afin de renforcer l’attaque du PSG cet été, Luis Campos a déjà bouclé l’arrivée d’Hugo Ekitike. Mais le conseiller sportif parisien ne compte pas s’arrêter là et avait ainsi jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca il y a quelques semaines. Cependant, l’Italien va filer du côté de West Ham cet été. Pas de quoi déstabiliser Luis Campos, qui se serait remis rapidement au travail.

À la recherche d’un nouvel attaquant en plus d’Hugo Ekitike, le PSG avait jeté son dévolu sur Gianluca Scamacca. Cependant, le club de la capitale s’est rapidement retrouvé bloqué dans les négociations avec Sassuolo sur le prix de l’opération. Alors que le club de Serie A réclamait au moins 40M€, le PSG ne serait monté que jusqu’à 35M€ à en croire le journaliste de Sky Italia Luca Bendoni. Aucun accord n’a donc été trouvé entre les deux parties et le pensionnaire de la Ligue 1 a finalement été devancé par West Ham et son opération à 42M€ (36M€ + 6M€ en bonus). Gianluca Scamacca va ainsi filer en Premier League cet été. Pas de quoi déstabiliser Luis Campos, qui se serait déjà remis au travail.

Campos active d’autres pistes après l’échec Scamacca

Comme l’explique L’Equipe , le PSG ne compte pas se morfondre bien longtemps après l’échec du dossier Gianluca Scamacca. Luis Campos avait d’ailleurs déjà prévu le coup et aurait activé d’autres pistes pour renforcer le secteur offensif du club de la capitale.

Un profil bien défini en tête

Ainsi, le PSG penserait à Gonçalo Ramos, l’attaquant de 21 ans du Benfica Lisbonne. Mais ce ne serait pas le seul joueur pisté par Luis Campos pour oublier Gianluca Scamacca. Cependant, aucun nom n’aurait encore filtré. Mais le conseiller sportif parisien aurait un profil bien défini en tête pour la prochaine recrue en attaque. Le PSG chercherait un joueur athlétique mais également capable d’être mobile. Reste à voir si Luis Campos saura trouver sa perle rare.