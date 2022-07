Foot - Mercato - PSG

Le retournement de situation se confirme pour Lucas Paqueta !

Publié le 24 juillet à 12h15 par Quentin Guiton

Intéressé depuis plusieurs mois déjà, le PSG souhaiterait toujours attirer Lucas Paqueta pour renforcer son milieu de terrain. Si le joueur de l’OL était plutôt pressenti du côté de Newcastle et d’Arsenal, Luis Campos aurait encore ses chances dans ce dossier. D’ailleurs, le PSG aurait peut-être déjà un concurrent de moins pour le Brésilien…

A l’hiver 2021, Leonardo faisait le forcing pour recruter Lucas Paqueta au PSG. Et bien qu’aujourd’hui le Brésilien ne soit plus le directeur sportif du club de la capitale, son successeur Luis Campos souhaiterait lui aussi attirer le joueur de l’OL pour renforcer le milieu parisien.

Paqueta veut partir

Et ça tombe bien car la porte serait ouverte pour Lucas Paqueta. En effet, après une belle saison, le Brésilien voudrait déjà quitter l’OL. Le joueur et son club se seraient même déjà mis d’accord pour se séparer cet été. Il faut dire que le départ de Bruno Guimarães l’hiver dernier à Newcastle a énormément affecté Paqueta comme vous le révélait Le 10 Sport. Ce dernier se sentirait même isolé dans le vestiaire de l’OL…

Arsenal ferme la porte !