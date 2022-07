Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar a-t-il raison de vouloir rester à Paris

Publié le 24 juillet à 08h00 par Bernard Colas

Recruté par le PSG à l’été 2017, Neymar a perdu son statut d’intouchable au fil des années dans la capitale. Alors qu’une petite révolution s’est mise en place au sein du club parisien, l’international brésilien ne sera pas retenu cet été s’il venait à trouver un point de chute avant la fin du marché des transferts. Cependant, le numéro 10 du PSG n’a pas l’intention de bouger.

Après avoir fermé la porte à un départ à plusieurs reprises au cours des dernières années, le PSG a radicalement changé sa position concernant Neymar. Avec les arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier dans les rangs parisiens, Nasser Al-Khelaïfi a décrété la fin du « bling-bling » dont Neymar est la parfaite incarnation, avec la volonté de supprimer les passe-droits qui ont parfois fait les affaires de la star brésilienne et de retrouver de la rigueur dans le vestiaire. Il n’est donc pas si surprenant de voir l’international auriverde perdre son statut d’intransférable, lui qui peine à faire l’unanimité sur le plan sportif depuis son arrivée à l’été 2017 pour 222M€.

Le PSG à l’écoute des offres pour Neymar

Depuis le début de l’été, le PSG est donc à l’écoute des offres pour Neymar, pour un transfert ou même un prêt à en croire le journaliste de CBS Ben Jacobs. Plus encore, le club de la capitale travaillerait en coulisses pour lui trouver un point de chute avant la fin du mercato. Dernièrement, Le Parisien annonçait notamment que les services de l’attaquant avait été proposé à Manchester City, pas intéressé. Le nom de Neymar a également circulé du côté de Chelsea, où l’ancien entraîneur du PSG Thomas Tuchel office désormais. Cependant, aucune piste sérieuse n’est encore d’actualité pour Neymar, bien que sa présence dans l’effectif de Christophe Galtier cette saison ne soit pas encore entièrement garantie.

« Ce qui va advenir dans un futur proche, je ne sais pas »

« Neymar travaille bien depuis le début de la saison. Il me semble heureux aussi, il est très en jambes. Je m'étais exprimé sur sa situation en conférence de presse. Après ce qui va advenir dans un futur proche, à la clôture du marché des transferts, je ne sais pas , a reconnu Christophe Galtier ce samedi après la victoire du PSG face aux Urawa Red Diamonds (3-0). On l'annonce partant, on l’annonce restant. Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur cet aspect-là. Mais il ne me semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au club, à travers les séances d'entraînement, et la joie qu'il a de s’entraîne r ».

« Je veux toujours rester au club », répond Neymar