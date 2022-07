PSG : Campos n’abdique pas pour sa priorité du mercato

Foot - Mercato - PSG

Le marché des transferts est encore loin d’être terminé au PSG. Après Vitinha et Ekitike, le club de la capitale s’apprête à accueillir Nordi Mukiele. Un renfort pour Christophe Galtier dans le secteur défensif. Mais le joueur du RB Leipzig pourrait ne pas être le cas alors que Luis Campos ne lâche rien pour Milan Skriniar.

Ayant désormais la volonté de jouer avec 3 centraux, le PSG doit se renforcer en défense. Si Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos sont là, il faut du sang neuf. Et depuis plusieurs semaines, il est annoncé que Luis Campos a fait de Milan Skriniar sa priorité. Toutefois, les négociations avec l’Inter Milan sont compliquées. Il n’empêche que ce dossier Skriniar ne serait toujours pas refermé au PSG.

Mais d’abord, c’est Nordi Mukiele qui va venir renforcer la défense du PSG. L’arrivée du joueur du RB Leipzig serait imminente. En effet, tout serait bouclé pour le transfert du défenseur polyvalent, capable de jouer à droite ou en défense centrale, le tout pour un montant de 16M€.

More on Nordi Mukiele deal exclusive news. Been told Paris Saint-Germain will pay almost €12m guaranteed fee plus add-ons up to potential €16m full package. 🚨🔴🔵 #PSGPSG are prepared to complete the deal for Mukiele as third signing of the summer.Here we go. pic.twitter.com/DD53P5Y7Xz