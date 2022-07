Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : McCourt a de grosses attentes pour le mercato

Publié le 24 juillet à 09h30 par Hugo Ferreira

S’il a déjà beaucoup mis la main au portefeuille depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Frank McCourt a décidé de mettre fin à cela. Le président phocéen ne veut plus injecter d’argent dans le club, et attend plutôt des ventes. Ainsi, aucun joueur ne serait considéré comme intransférable, et certains éléments phocéens sont même poussés vers la sortie aujourd'hui.

Qualifié en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a décidé de se renforcer en conséquence. Ainsi, Isaak Touré, Jonathan Clauss et Luis Suarez ont été achetés pour environ 23M€. Un montant auquel doit également s’ajouter les 39M€ pour lever les options d’achat d’Arkadiusz Milik, Matteo Guendouzi, Pau Lopez et Cengiz Ünder. Cependant, les Phocéens n’ont pour le moment vendu que Lucas Perrin à Strasbourg pour 1,5M€, et se retrouvent avec un gros écart dans les comptes. Toutefois, Frank McCourt ne compte pas injecter d’argent pour combler cela.

McCourt ne veut plus injecter d’argent

Depuis qu’il a acheté l’Olympique de Marseille en 2016, Frank McCourt a déjà injecté près de 400M€ dans le club. Toutefois, cela serait désormais terminé. Selon les informations de La Provence , l’Américain de 68 ans aurait rencontré Pablo Longoria et Pedro Iriondo avant de parler de l’avenir de l’OM, notamment au niveau financier. Après avoir fait de gros efforts financiers, le propriétaire ne compterait plus mettre d’argent, et attend des ventes.

Des ventes sont attendues

Alors que Frank McCourt n’a plus l’intention d’injecter de fonds dans l’Olympique de Marseille, l’Américain attend des rentrées d’argent via les transferts, d’après La Provence . Cependant, ce mercato estival n’est pour le moment pas très fructueux pour les Phocéens . Si Luis Henrique a été prêté à Botafogo avec une option d’achat quasiment automatique, la vente du Brésilien ne rapportera que 8M€. Ainsi, d’autres joueurs devraient être poussés vers la sortie, d’autant plus que personne ne serait considéré comme intransférable en interne.

Quelles ventes pour l’OM ?