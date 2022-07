Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria songe à un transfert très dangeureux

Publié le 23 juillet à 11h10 par La rédaction

Cet été, l'OM espère bien vendre afin d'alléger son effectif et surtout rassurer Frank McCourt qui attend toujours de renflouer les caisses du club phocéen par une grosse vente. Dans cette optique, Bamba Dieng ou encore Duje Caleta-Car sont poussés au départ. Mais aucun joueur ne semble épargné par ce chantier, pas même Gerson.

Encore une fois très actif sur le marché des transferts pour renforcer l'OM, Pablo Longoria peine toujours à vendre sur le mercato. En effet, pour le moment, Strasbourg a levé l'option d'achat de Lucas Perrin pour environ 1,5M€, tandis que Steve Mandanda a été libéré de son contrat pour s'engager avec le Stade Rennais. Enfin Boubacar Kamara est parti libre alors que Nemanja Radonjic et Luis Henrique ont été prêtés avec option d'achat respectivement au Torino et à Botafogo. C'est donc très insuffisant pour convaincre Frank McCourt.

La vente de Gerson n'est pas à exclure

Ainsi, aucun joueur ne semble à l'abri de se retrouver sur le marché des transferts, pas même Gerson. Recruté pour plus de 20M€ l'été dernier, le Brésilien est l'un des hommes forts de l'OM et son départ pourrait avoir un impact important sur les performances du club phocéen. Et pourtant, d'après Alexandre Jacquin, en cas de belle offre, la vente de Gerson est tout à fait envisageable.

A l'OM, personne n'est intransférable