Foot - Mercato - OM

OM : Les trois prochaines recrues du mercato déjà ciblées ?

Publié le 23 juillet à 10h00 par Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, l’OM a déjà enregistré cinq nouvelles venues avec Isaak Touré, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Luis Suarez et Jonathan Clauss. Mais Pablo Longoria ne compterait pas vraiment s’arrêter là. D’ailleurs, le président du club phocéen travaillerait sur trois nouvelles arrivées cet été pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor.

S’il a mis un peu de temps, Pablo Longoria semble avoir lancé son mercato désormais. Le président de l’OM a bouclé les arrivées de Ruben Blanco, Luis Suarez et Jonathan Clauss il y a peu, quelques semaines après celles de Chancel Mbemba et d’Isaak Touré. Au total, Pablo Longoria tient cinq recrues pour le moment. Mais il ne compterait pas vraiment s’arrêter là. L’OM aurait toujours quelques postes à renforcer d’ici le début de saison. Et dans cette optique, Pablo Longoria travaillerait sur trois nouvelles arrivées.

Transferts - OM : Tudor intervient pour le mercato de Longoria https://t.co/fgDOI7cyHk pic.twitter.com/QRjQjj5QMy — le10sport (@le10sport) July 20, 2022

Longoria cherche toujours le successeur de Kamara

L’OM serait toujours en quête d’un successeur pour Boubacar Kamara comme l’explique Foot Mercato . L’international tricolore s’est envolé du côté d’Aston Villa après la fin de son contrat, et le club phocéen serait donc à la recherche d’un nouveau milieu défensif cet été. Dans cette optique, le pensionnaire de la Ligue 1 semble avoir jeté son dévolu sur Jordan Veretout. Cependant, le joueur de l’AS Roma n’a toujours pas signé à l’OM alors que l’équipe d’Igor Tudor aura terminé sa préparation dans quelques jours.

L’OM travaille sur l’arrivée de Lazovic

Mais Jordan Veretout ne serait pas le seul dossier sur lequel Pablo Longoria travaille. Le président de l’OM chercherait également à dénicher un piston gauche à Igor Tudor suite à l’arrivée de Jonathan Clauss dans le couloir droit. De ce fait, Darko Lazovic serait l’une des pistes du club phocéen à ce poste. Le Serbe évolue à l’Hellas Vérone et connaît donc très bien Igor Tudor. Pour le moment, le dossier n’est pas encore bouclé mais le club y travaille à en croire une source proche de l’OM : « Nous allons voir pour Lazovic. Ces jours, le club travaille dessus. »

Un autre attaquant est aussi attendu cet été