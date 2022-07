Foot - Mercato - OM

OM : Deux grands noms du projet McCourt sont poussés vers la sortie

Publié le 23 juillet à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Très actif depuis le début du mercato estival, l’OM cherche également à se séparer de certains éléments indésirables ou disposant d’une forte valeur marchande. C’est notamment le cas de Duje Caleta-Car et Bamba Dieng, dont Pablo Longoria souhaite se séparer au plus vite…

En plus du retour de prêt de Samuel Gigot qui avait été recruté l’hiver dernier, l’OM a bouclé les arrivées d’Isaak Touré (7,5M€), Chancel Mbemba (libre), Luis Suarez (10M€), Jonathan Clauss (8M€) et celle du gardien espagnol Ruben Blanco (prêt). Mais Pablo Longoria, hyperactif depuis le début du mercato estival, ne compte pas s’arrêter là, d’autant que le président de l’OM cherche également à dégraisser.

Longoria a annoncé du mouvement sur le mercato

Interrogé en conférence de presse cette semaine, Pablo Longoria s’était confié sans détour sur le recrutement et expliquait que de nouvelles têtes allaient faire leur apparition : « On doit donner la possibilité au coach de travailler avec un groupe large. Tout le monde s'attend à avoir des nouvelles tous les jours. Il faut être patient, on a l'obligation d'être compétitif ». Depuis, le patron de l’OM a officialisé les arrivées de Jonathan Clauss et Ruben Blanco, mais nul ne doute que d’autres éléments feront également leur arrivée puisqu’il est notamment question d’un intérêt pour Alassane Pléa, l’attaquant français du Borussia Mönchengladbach.

Caleta-Car, le cas épineux du mercato

Mais qu’en est-il des joueurs poussés vers la sortie ? Le défenseur croate Duje Caleta-Car (25 ans), qui n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’OM, est un cas particulièrement urgent, et Longoria devra impérativement boucler sa vente au plus vite pour ne pas prendre le risque de le voir partir libre dans un an. Un dossier qui ferait tâche, d’autant que Caleta-Car avait été recruté pour 19M€ à l’été 2018… Seulement voilà, La Provence indique dans ses colonnes du jour que le principal intéressé, qui garde une grosse cote en Premier League, semble refuser toute négociation en coulisses et pourrait donc patienter tranquillement jusqu’à la fin de son contrat avec l’OM en juin 2023.

L’OM veut vendre Bamba Dieng