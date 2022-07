Foot - Mercato - OM

Après Clauss, vers quel international doit se tourner l'OM ?

Publié le 23 juillet à 08h00 par La rédaction

Cette semaine, l’Olympique de Marseille a officialisé le transfert de Jonathan Clauss en provenance du RC Lens. Un nouvel international français débarque dans la cité phocéenne, mais celui-ci pourrait être rejoint par un autre Bleu dans les prochains jours. En effet, plusieurs joueurs tricolores retiendraient l’attention de Pablo Longoria.

Le mercato de l’OM a connu un coup d’accélérateur cette semaine. Après avoir mis la main sur Chancel Mbemba, Samuel Gigot et Isaak Touré, Pablo Longoria a bouclé coup sur coup les dossiers Jonathan Clauss, Luis Suarez et Ruben Blanco. Le recrutement phocéen est loin d’être terminé puisque le président de l’OM a activé d’autres pistes et reste à l’affût de la moindre opportunité. Et après Jonathan Clauss, un autre international français pourrait prochainement débarquer sur la Canebière.

Veretout visé par Longoria, Bakayoko recalé par Tudor

En effet, Pablo Longoria surveille la situation de plusieurs joueurs appelé en équipe de France par le passé. Dans l’entrejeu, l’Olympique de Marseille songe notamment au recrutement de Jordan Veretout pour combler le vide laissé par Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa. L’AS Rome attendrait entre 10 et 15M€ pour son milieu de terrain, qui ferait déjà l’objet de discussions entre les deux clubs. Mais un autre joueur retient l’attention de Pablo Longoria à ce poste, il s’agit de Tiémoué Bakayoko, appartenant à Chelsea et prêté à l’AC Milan. L’ancien milieu de l’AS Monaco devrait quitter l’Italie cet été et aurait déjà trouvé un accord avec l’OM pour un contrat de quatre ans. Un dossier validé par Jorge Sampaoli, mais pas par Igor Tudor, de quoi rendre très incertaine sa venue.

L’OM discute avec Alassane Plea

En attaque, cela pourrait bouger aussi. Alors que l’OM compte déjà dans ses rangs Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu, Bamba Dieng ou encore Luis Suarez, arrivé cette semaine, Pablo Longoria aurait entamé les négociations pour Alassane Plea. L’attaquant tricolore est entré dans sa dernière année de contrat avec le Borussia Mönchengladbach et pourrait ainsi changer d’air dans ce mercato estival. Le président de l’OM aurait contacté Alassane Plea afin d’en savoir plus sur ses plans, alors que d’autres clubs sont sur les rangs à l’instar de l’OGC Nice, Nottingham Forest, Everton ou encore Fenerbahçe.

🔄L’OM a coché le nom de Alassane Plea (29 ans), comme recrue potentielle de son mercato. Le club devra d'abord vendre un des ses attaquants. Nice et Everton sont également intéressés. Monchengladbach demande 8M€ pour Plea, qui se verrait bien revenir en L1. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/YaNRy4FVHI — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 22, 2022

Encore une chance avec Saliba ?