Foot - Mercato - OM

Longoria a ciblé son prochain transfert en attaque

Publié le 22 juillet à 13h15 par Quentin Guiton

Après l’arrivée de Luis Suarez, l’OM pourrait recruter un autre attaquant. En effet, Pablo Longoria s’intéresserait à Alassane Plea. L’attaquant français est sous contrat avec le Borussia Mönchengladbach jusqu’en juin 2023 mais refuse de prolonger. L’OM aurait donc flairé le bon coup. Seulement, ce ne serait pas qu’un simple intérêt…

Alors que le mercato de l’OM trainait un peu, tout s’est très vite accéléré ces derniers jours. En effet, les Olympiens ont officialisé coup sur coup les arrivées de Ruben Blanco, Jonathan Clauss et Luis Suarez. Et malgré l’ajout de l’attaquant colombien, l’OM aimerait encore renforcer son attaque.

L’OM s’intéresserait à Plea…

Et pour ça, l’OM a peut-être flairé un très bon coup. Selon L’EQUIPE , Alassane Plea, qui voit son contrat se terminer l’été prochain, refuserait de prolonger au Borussia Mönchengladbach. Après une saison plutôt mitigée en Allemagne, l’ancien joueur de l’OGC Nice et de l’OL voudrait donc plier bagage cet été et ne serait pas contre un retour en Ligue 1 notamment en vue de la Coupe du monde. D’où l’intérêt de Pablo Longoria pour ce joueur estimé à 8M€. Néanmoins, L’EQUIPE expliquait que l’OM ne passerait pas à l’action avant d’avoir vendu un attaquant, à savoir Bamba Dieng (pisté par Fribourg et Newcastle) ou Arkadiusz Milik.

…et l’aurait même déjà contacté !