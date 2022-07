Foot - Mercato

Wijnaldum, Paredes, Luis Henrique… les infos mercato du 22 juillet

Publié le 22 juillet à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Wijnaldum tout proche de l'AS Rome

Le PSG s'apprête à boucler le départ d'un indésirable ! La piste menant à l'AS Rome a été confirmée par L'EQUIPE et RMC Sport ces dernières heures pour Georginio Wijnaldum. Et Foot Mercato va même encore plus loin en indiquant que le milieu de terrain néerlandais, poussé vers la sortie par Luis Campos, aurait donné son feu vert pour rejoindre le club italien au plus vite.



PSG : Coup de main de Di Maria pour le transfert de Paredes ?

Tuttosport annonce dans ses colonnes du jour que la Juventus Turin est toujours autant déterminée à faire venir Leandro Paredes. Et Angel Di Maria, son compatriote argentin et ancien coéquipier du PSG, jouerait d'ailleurs les ambassadeurs de luxe dans ce dossier pour convaincre Paredes de le rejoindre dans les rangs de la Vieille Dame.



Officiel : l'OM se sépare de Luis Henrique

C'était attendu, et l'opération a été officialisée dans la nuit de jeudi à vendredi : Luis Henrique (20 ans) quitte l'OM. L'attaquant brésilien retourne dans son ancien club de Botafogo, où il est prêté avec option d'achat qui serait obligatoire selon RMC Sport .



L'OM est sur le coup pour Alassane Pléa

Selon les révélations de L'EQUIPE , Alassane Pléa souhaite quitter le Borussia Mönchengladbach et a refusé plusieurs propositions de prolongation du club allemand. L'OM est sur le coup pour l'attaquant français, tout comme l'OGC Nice et Everton, mais le club marseillais ne bougera pas sur Pléa tant qu'il n'aura pas bouclé une vente en attaque.



